https://news.day.az/azerinews/1783980.html Motosiklet daş lövhəyə çırpıldı, sürücü öldü Neftçalada ağır yol qəzası baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə sentyabrın 28-nə keçən gecə saat 23:30 radələrində Neftçala-Salyan avtomobil yolunun Aşağı Surra kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Motosiklet daş lövhəyə çırpıldı, sürücü öldü
Neftçalada ağır yol qəzası baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə sentyabrın 28-nə keçən gecə saat 23:30 radələrində Neftçala-Salyan avtomobil yolunun Aşağı Surra kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü Ərziman Məmmədtağı oğlu Fərəcovun sürücülük hüququ olmadan idarə etdiyi "Planet 5" markalı dövlət qeydiyyat nişanı olmayan motosiklet idarəetmədən çıxaraq yolun kənarında olan daş lövhəyə çırpılıb.
Nəticədə 46 yaşlı sürücü aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре