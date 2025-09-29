Buzovna yolunda ağır qəza

Bakıda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Buzovna yolunda "BMW" idarəetməni itirərək bordürə çırpılıb. Nəticədə maşın tamamilə sıradan çıxıb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan var.