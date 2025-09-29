https://news.day.az/azerinews/1783995.html Buzovna yolunda ağır qəza - "BMW" bu hala düşdü - VİDEO Bakıda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Buzovna yolunda "BMW" idarəetməni itirərək bordürə çırpılıb. Nəticədə maşın tamamilə sıradan çıxıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan var.
