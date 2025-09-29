TDT xarici təzyiqlər və dezinformasiya ilə üzləşir - Fərid Şəfiyev
Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) institutlaşdırma və inkişaf prosesini davam etdirsə də, xaricdən dezinformasiya və təşkilatın gündəliyinə təzyiq cəhdləri ilə üzləşir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin beyin mərkəzlərinin konfransı çərçivəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, son dövrlərdə TDT-nin inkişafını çətinləşdirməyə yönəlmiş əlaqələndirilmiş kampaniyalar müşahidə olunur. Bu kampaniyaların bir hissəsi Azərbaycana aiddir və Yaxın Şərqdə baş verən hadisələrlə bağlıdır.
"Bundan əvvəl belə kampaniyalar daha çox Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə ilə bağlı olurdu, indi isə digər regionlara da yayılır",- deyə ekspert qeyd edib.
Şəfiyev vurğulayıb ki, türk icmasına qarşı dezinformasiya alətlərindən istifadə ehtimalının yüksək səviyyəsi qabaqcadan hazırlıq və reaksiya strategiyalarının işlənib hazırlanmasını tələb edir. Bu kimi konfranslar ekspertlərə fikirlərini bölüşmək və TDT ölkələrinin maraqlarının qorunması üçün birgə tədbirlər hazırlamaq imkanı verir.
O həmçinin qeyd edib ki, türk dövlətlərində daxili siyasət diqqətlə hazırlanmalı və dövlətlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədlərinə uyğun olmalıdır.
