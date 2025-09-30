https://news.day.az/azerinews/1784497.html SOCAR bir neçə beynəlxalq maliyyə institutları ilə birgə yeni layihəyə başlayır Bir neçə beynəlxalq maliyyə institutları (IFIs) ilə əməkdaşlıq edirik və növbəti ilin birinci rübündə yeni layihəni elan etməyi planlaşdırırıq. Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) vitse-prezidenti Əfqan İsayev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində (BCAW2025) çıxışı zamanı bildirib.
"Sovet dövründən qalmış təxminən 1300 hektar çirkli torpaq və su sahəsini təmizləməyi planlaşdırırıq. Burada həm ekoloji, həm də sosial layihələr həyata keçirəcəyik: bərpa olunan enerji parkları inşa ediləcək və ətrafında yeni icmalar formalaşdırılacaq", - deyə Ə. İsayev vurğulayıb.
