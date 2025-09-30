https://news.day.az/azerinews/1784504.html Bu ilin sonunda Azərbaycanda növbəti Baş Kollektiv Saziş imzalanacaq Bu ilin sonunda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası 2026-2029-cu illər üçün Baş Kollektiv Sazişini yenidən növbəti dəfə bağlayacaq.
Bu ilin sonunda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası 2026-2029-cu illər üçün Baş Kollektiv Sazişini yenidən növbəti dəfə bağlayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının vitse-prezidenti Vüqar Zeynalov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində (BCAW2025) çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda həmin sazişin mətni üzərində işlər gedir:
"Bu saziş əvvəlkilərdən xeyli fərqli olacaq. Burada yaşıl keçid məsələlərinə xüsusi diqqət yetirəcəyik. Bir sözlə, götürdüyümüz öhdəliklərin öhdəsindən gəlməyə çalışacağıq".
