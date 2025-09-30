Bu ilin sonunda Azərbaycanda növbəti Baş Kollektiv Saziş imzalanacaq

Bu ilin sonunda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası 2026-2029-cu illər üçün Baş Kollektiv Sazişini yenidən növbəti dəfə bağlayacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının vitse-prezidenti Vüqar Zeynalov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində (BCAW2025) çıxışı zamanı bildirib.

Onun sözlərinə görə, hazırda həmin sazişin mətni üzərində işlər gedir:

"Bu saziş əvvəlkilərdən xeyli fərqli olacaq. Burada yaşıl keçid məsələlərinə xüsusi diqqət yetirəcəyik. Bir sözlə, götürdüyümüz öhdəliklərin öhdəsindən gəlməyə çalışacağıq".