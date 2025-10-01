https://news.day.az/azerinews/1784591.html Cabir İmanovun səs yazısı yayıldı - VİDEO Xalq artisti Natiq Şirinovun oğlu Ümid bu gün vəfat edən Əməkdar artist Cabir İmanovla bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verie ki, Ümid mərhum aktyorla yazışmasını paylaşıb.
