AYİB-in istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) istiqraz emissiyasından sonra kapital bazarı iştirakçıları arasında ilkin svap əməliyyatlarına başlanılmasını gözləmək lazımdır.

Day.Az xəbər verir ki, bunu "Bakı Fond Birjası" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Ruslan Xəlilov istiqrazların yerləşdirilməsi ilə bağlı "Açılış Zəngi" tədbirində bildirib.

O qeyd edib ki, Azərbaycanda ilk dəfə baş tutan dəyişkən faizli istiqraz emissiyası kapital bazarının dərinləşməsinə xidmət edir:

"İnanıram ki, bu emissiyaa bazarda ilkin törəmə maliyyə alətlərinin fundamenti olacaq. Ən azından bazar iştirakçıları arasında svap əməliyyatlarını gözləyirəm. Həmçinin emissiya likvidliyi və bazar aktivliyini dəstəkləyəcək".