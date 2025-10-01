İrandan gətirilən mallar Ordubad məhsulları adı altında satılır - Baş icraçı direktor
İrandan gətirilən məhsullar bazara Naxçıvan, Ordubad məhsulları adı altında çıxarılır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Menecment və İnvestisiya Korporasiyasının baş icraçı direktoru Emin Əliyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində keçirilən "İqlimədavamlı Aqrobiznes: Strategiya, İnvestisiya və Siyasətin Uyğumlaşdırılması" mövzusunda dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, bazarda belə halların baş verməsi çox narahatedici məqamdır.
"Burada ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi məsələsi də diqqətdə saxlanılmalıdır. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində orqanik məhsul istehsalı ilə bağlı kafedra yenidən fəaliyətə başlamalıdır", - deyə E.Əliyev vurğulayıb.
