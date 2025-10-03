https://news.day.az/azerinews/1785245.html Cari ilin 8 ayında qeyri-neft sahəsinə yatırılan investisiyalar 15 % -dək artıb - Mikayıl Cabbarov Bazar iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi rəqabətdir. Cari ilin 8 ayında Qeyri-neft sahəsinə yatırılan investisiyalar 15 % -dək artıb. Əsas kapitala qoyulan investisiyların həcmi 8,2 milyard manat təşkil edib.
Cari ilin 8 ayında qeyri-neft sahəsinə yatırılan investisiyalar 15 % -dək artıb - Mikayıl Cabbarov
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri II Milli Rəqabət Forumunda Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov deyib.
Nazir qeyd edib ki, iqstisadiyyatda özəl sektorun payı 81% təşkil edir.
"Həmçinin qadın sahibkarların sayının artım müşahidə olunmaqdadır. Qadınlar sahibkarların sayı 6 ay ərzində 330 minə çatıb",- M.Cabbarov əlavə edib.
