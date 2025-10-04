Sığorta şirkətlərinin ödənişlərinin həcminə görə yanvar-avqust ayları üzrə renkinqi
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən 603,414 milyon manat sığorta ödənişi edilib.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən məlumatına görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 105,1 milyon manat və ya 21,1% artım deməkdir.
Bəhs olunan dövrdə ən çox sığorta ödənişi edən şirkət "Paşa Həyat Sığorta" ASC (375,6 milyon manat) olub. İkinci yerdə 90,4 milyon manat ödənişlə "Paşa Sığorta" ASC, üçüncü yerdə 42 milyon manat sığorta ödənişi ilə "Atəşgah Həyat" Sığorta Şirkəti qərarlaşıb.
Cari ilin yanvar-avqust aylarında sığorta ödənişlərinə görə şirkətlərin renkinqini təqdim edirik:
|
Şirkətin adı
|
Məbləğ (min manat)
|
"Paşa Həyat Sığorta"
|
375,641
|
"Paşa Sığorta"
|
90,426
|
"Atəşgah Həyat" Sığorta Şirkəti
|
42,033
|
"Atəşgah" Sığorta Şirkəti
|
26,350
|
"Qala Sığorta"
|
17,174
|
"Meqa Sığorta"
|
10,508
|
"Azərbaycan Sənaye Sığorta"
|
8,038
|
"A-Qroup Sığorta Şirkəti"
|
7,180
|
"Xalq Sığorta"
|
6,763
|
"Aqrar Sığorta"
|
4,850
|
"Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti
|
3,855
|
"AtaSığorta"
|
3,599
|
"Meqa Həyat Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
|
3,550
|
"Qala Həyat" Sığorta Şirkəti
|
2,109
|
"AzSığorta"
|
1,200
|
"İpək Yolu Sığorta"
|
136
