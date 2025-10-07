https://news.day.az/azerinews/1786272.html Dəhşətli qəzada ölən Rüfət sahibkar imiş - FOTO Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 4-ü axşam saatlarında İsmayıllıda 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Milli.Az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, ağır qəzada həyatını itirən şəxslərdən 1990-cı il təvəllüdlü Rüfət Quliyev Bakıda "Bright" tədris mərkəzinin rəhbəri imiş.
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 4-ü axşam saatlarında İsmayıllıda 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.
Milli.Az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, ağır qəzada həyatını itirən şəxslərdən 1990-cı il təvəllüdlü Rüfət Quliyev Bakıda "Bright" tədris mərkəzinin rəhbəri imiş.
Hadisə vaxtı onun "BMW" markalı avtomobili saatda 150-160 kilometr sürətlə idarə etdiyi bildirilib. Nəticədə avtomobil qarşı tərəfdən gələn Rəşad Ələsgərovun sürdüyü "Mercedes"ə çırpılıb və hər iki sürücü hadisə yerində həlak olub.
Qəza nəticəsində daha 4 nəfər ağır xəsarətlər alıb.
Dəhşətli qəzada həyatını itirən 35 yaşlı Rüfətin fotosunu təqdim edirik:
