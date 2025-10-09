Putin AZAL təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı günahkarların cəzalandırılacağını bildirib
Xəbər verdiyimiz kimi, Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimr Putin arasında görüş keçirilir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, görüş zamanı Vladimir Putin "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-yə ("AZAL") məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı başsağlığını çatdırıb.
Qeyd olunub ki, baş vermiş hadisə üzrə araşdırma davam edir və yaxın vaxtda başa çatacaq.
Rusiya Prezidenti hadisə haqda bildirib ki, həmin gün Rusiyanın hava məkanına müdaxilələr olub və Rusiya HHQ tərəfindən atəş açılıb. Atəş təyyarəyə açılmasa da, qəlpələr təyyarəyə dəyib.
Bununla əlaqədar kompensasiyalar ödəniləcək və günahkarlar cəzalandırılacaq
