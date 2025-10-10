Azərbaycanla Tacikistan arasında ticarət dövriyyəsi 3 dəfəyə yaxın artıb
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanla Tacikistan arasında ticarət əməliyyatlarının həcmi 10,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Bu barədə Day.Az Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat əldə edib.
Məlumata əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni aylarındakı göstərici ilə müqayisədə 6,1 milyon ABŞ dolları və ya 2,5 dəfə çoxdur.
Hesabat dövründə Tacikistan ilə ticarət dövriyyəsi Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsinin 0,03%-i həcmində olub.
Cari ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan Tacikistana 9,3 milyon dollarlıq məhsul ixracı qeydə alınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,9 milyon ABŞ dolları və ya 2,7 dəfə çoxdur.
Eyni zamanda, hesabat dövründə Tacikistandan Azərbaycana 761 min ABŞ dolları dəyərində idxal əməliyyatları icra olunub ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 208 min ABŞ dolları və ya 37,6% artım deməkdir.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 32,118 milyard ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 1,123 milyard ABŞ dolları və ya 3,6% çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 17,065 milyard ABŞ dolları ixracın, 15,053 milyard ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac 1,166 milyard ABŞ dolları və ya 6,4% azalıb, idxal isə 2,290 milyard ABŞ dolları və ya 17,9% artıb.
Son nəticədə xarici ticarətdə 2,013 milyard dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 3,455 milyard ABŞ dolları və ya 2,7 dəfə azdır.
