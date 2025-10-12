https://news.day.az/azerinews/1787640.html Bakı-Şamaxı yolundakı ağır qəzanın VİDEOSU 12.10.2025-ci tarixdə Bakı- Şamaxı yolunun 85-ci km-də saat 17:01 radələrində 90-KC-387 dövlət qeydiyyat nişanlı "Vaz"markalı avtomobilnən , 90-EE-321 dövlət qeydiyyat nışanlı "Mersedes" markalı avtomobil toqquşub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DYP məlumat yayıb.
12.10.2025-ci tarixdə Bakı- Şamaxı yolunun 85-ci km-də saat 17:01 radələrində 90-KC-387 dövlət qeydiyyat nişanlı "Vaz"markalı avtomobilnən , 90-EE-321 dövlət qeydiyyat nışanlı "Mersedes" markalı avtomobil toqquşub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DYP məlumat yayıb.
Baş verən yol nəqliyyat hadisəsində "Vaz" markalı avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
