2022-ci ildən Orta Dəhlizlə yükdaşımaların həcmi 90 faizədək artıb

2022-ci ildən etibarən Orta Dəhlizlə həyata keçirilən yükdaşımaların həcmi təxminən 90 % artıb.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Rusiya Federasiyası və İran İslam Respublikası nümayəndələri ilə keçirilən üçtərəfli görüşdə çıxışı zamanı deyib.

Baş nazirin müavini vurğulayıb ki, dəhliz üzrə tranzit müddətləri isə nəzərəçarpacaq dərəcədə azalıb.