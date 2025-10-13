Azərbaycanda ilk və ən böyük özəl Biznes Park kompleksi fəaliyyətə başlayır - FOTO
Azərbaycanın biznes mühitində innovativ yanaşmaları ilə seçilən kompleks - "Biznes Park Abşeron" istifadəyə verilir. Qeyd edək ki, layihə Abşeron Logistika Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir və burada sahibkarlar üçün innovativ, funksional biznes mühiti yaradılmaqla yanaşı, yerli və beynəlxalq investorların diqqətini cəlb edən strateji imkanlar təqdim edilməkdədir. Bakı şəhəri, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Biznes Park, Azərbaycanın ilk və ən böyük özəl biznes kompleksi olaraq, ölkədə sahibkarlıq mühitinin güclənməsinə və iqtisadi inkişaf strategiyasına mühüm töhfə verəcək.
"Biznes Park Abşeron" rezidentlər üçün qapalı, yarımqapalı istehsal və anbar sahələri təklif edir. Rezidentlər, bu sahələri icarəyə götürərək öz məhsullarını Azərbaycan bazarında satışa çıxara və eyni zamanda digər ölkələrə ixrac edərək bizneslərini genişləndirə bilərlər. Bu isə biznes fəaliyyətlərinin sürətli və rahat həyata keçirilməsinə şərait yaradır. 24/7 təhlükəsizlik nəzarəti parkda fəaliyyət göstərən şirkətlərin fasiləsiz və təhlükəsiz işləməsini təmin edəcək.
Biznes Parkın ərazisi strateji mövqeyi ilə seçilir. Yaxınlığında Abşeron Logistika Mərkəzi, Abşeron gömrük postu və dəmir yolu yük stansiyasının yerləşməsi logistika əməliyyatlarının sürətli və səmərəli həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Burada, gömrük və broker xidmətləri, beynəlxalq və daxili yükdaşıma, eləcə də tranzit multimodal əməliyyatlar kimi əlavə xidmətlər də təklif olunur.
O cümlədən, Abşeron Ticarət Mərkəzi və digər böyük ticarət mərkəzlərinin də bu ərazidə yerləşməsi ticarət şəbəkəsinin effektiv qurulmasına və idarə olunmasına da əlverişli imkan yaradır. Bir ekosistem daxilində fəaliyyət göstərən şirkətlər bir-biri ilə əməkdaşlıq edərək daha güclü təchizat və satış şəbəkələri formalaşdıra, innovativ texnologiyalardan istifadə edərək rəqabət qabiliyyətlərini artıraraq yeni bazarlara çıxış əldə edə bilirlər.
Rezident olmaq üçün əlaqə: +994 50 555 52 52, +994 12 404 76 00
