Bakıda 30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir - FOTO
Bakıda 30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsi start götürüb.
Day.Az xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində 5-ci Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı "Rebuild Karabakh", 30-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat "BakuBuild", 17-ci Beynəlxalq İstilik, Havalandırma, Kondisionerləşdirilmə, Su təchizatı, Santexnika və Üzgüçülük Hovuzu "Aquatherm Baku", 4-cü Xəzər Beynəlxalq Plastik və Polimer Sənayesi Sərgisi "Plastex Caspian", eləcə də bu sərgilərlə yanaşı keçiriləcək 13-cü Xəzər Beynəlxalq Yol İnfrastrukturu və İctimai Nəqliyyat "Road&Traffic" sərgisi keçiriləcək.
Dövlət strukturları nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan tədbir 3 gün davam edəcək.
Xəbər yenilənəcək
