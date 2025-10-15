https://news.day.az/azerinews/1788243.html Azərbaycanda müavinət alanlara ŞAD XƏBƏR - VİDEO Yaşa görə verilən müavinətlər artırıla bilər. Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib ki, Azərbaycanda sayca 5-ci sosial paket icra olunub və bu 3 milyon insanı əhatə edib. Sözügedən şəxslərin əməkhaqları, pensiyaları və müavinətləri artırılıb.
Azərbaycanda müavinət alanlara ŞAD XƏBƏR - VİDEO
Yaşa görə verilən müavinətlər artırıla bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib ki, Azərbaycanda sayca 5-ci sosial paket icra olunub və bu 3 milyon insanı əhatə edib. Sözügedən şəxslərin əməkhaqları, pensiyaları və müavinətləri artırılıb. Yaşa görə verilən müavinətlərin məbləği isə dəyişməyib. Amma bununla bağlı artıq artıq təkliflər hazırlanıb.
Millət vəkili bildirib ki, hazırda yaşa görə müavinətin məbləği 220 manatdır.
Qeyd edək ki, yaşa görə müavinətin məbləğinin 15 faiz artırılması təklif edilir.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
