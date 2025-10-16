Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu ilin sonunadək banklardan biri "Az-QR" standartına keçid edəcək

"PAŞA Bank" bazarda POS-termianllarda "Az-QR" sistemini bu ilin sonunadək tətbiq edəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bunu "PAŞA Bank"ın İdarə Heyəti sədrinin müavini Bəhruz Nağıyev bankın 2025-ci ilin birinci yarımilinin nəticələrinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

O qeyd edib ki, ən geci bir ay ərzində bu işlər tamamlanacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Az-QR" standartını ödəniş bazarı iştirakçılarına təqdim edib.