https://news.day.az/azerinews/1788587.html Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu ilin sonunadək banklardan biri "Az-QR" standartına keçid edəcək "PAŞA Bank" bazarda POS-termianllarda "Az-QR" sistemini bu ilin sonunadək tətbiq edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bunu "PAŞA Bank"ın İdarə Heyəti sədrinin müavini Bəhruz Nağıyev bankın 2025-ci ilin birinci yarımilinin nəticələrinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib. O qeyd edib ki, ən geci bir ay ərzində bu işlər tamamlanacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Az-QR" standartını ödəniş bazarı iştirakçılarına təqdim edib.
