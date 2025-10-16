https://news.day.az/azerinews/1788599.html “PAŞA Bank”ın xalis mənfəətinin azalma səbəbi açıqlanıb Bu ilin birinci yarımilində "PAŞA Bank" ASC-nin xalis mənfəətinin azalması əsasən faiz xərclərinin artması ilə əlaqədardır. Day.Az xəbər verir ki, bunu 2025-ci ilin I yarımilinə həsr olunan mətbuat konfransında "PAŞA Bank"ın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə inzibatçısı Murad Süleymanov bildirib.
“PAŞA Bank”ın xalis mənfəətinin azalma səbəbi açıqlanıb
Bu ilin birinci yarımilində "PAŞA Bank" ASC-nin xalis mənfəətinin azalması əsasən faiz xərclərinin artması ilə əlaqədardır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu 2025-ci ilin I yarımilinə həsr olunan mətbuat konfransında "PAŞA Bank"ın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə inzibatçısı Murad Süleymanov bildirib.
"Ötən il bankın marjası 6.6%-dən 5.5%-ə enmişdi, bu ilin ilk 6 ayında isə bu göstərici 5.5%-dən 4.7%-ə enib", - deyə o qeyd edib.
