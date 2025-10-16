Maliyyə Nazirliyinin “PAŞA Bank”a yerləşdirdiyi depozitin məbləği açıqlanıb
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bu ilin iyun ayının sonuna kimi "PAŞA Bank"da 372,450 milyon manat qalıq vəsait depozitə yerləşdirilib.
Trend xəbər verir ki, bunu 2025-ci ilin I yarımilinə həsr olunan mətbuat konfransında "PAŞA Bank"ın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə inzibatçısı Murad Süleymanov bildirib.
"Bu ilin 6-cı ayının sonuna kimi Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyindən 372,450 milyon manat qalıq vəsait cəlb etmişik. Cəlb edilən vəsaitlər 1-3 aylıq, yəni qısamüddətlidir", - deyə o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, bu ilin aprel ayından etibarən vahid xəzinə hesabına sərbəst qalığının depozit hərracları vasitəsilə kommersiya banklarında yerləşdirilməsinə başlanıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре