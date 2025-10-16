https://news.day.az/azerinews/1788618.html "PAŞA Bank"ın bazar payı açıqlanıb "PAŞA Bank" bu gün ölkənin aparıcı maliyyə institutlarından biridir. 19,31%-lik bazar payı ilə biznes kreditləri üzrə ən iri portfelə malik özəl bank kimi fəaliyyət göstəririk.
"PAŞA Bank" bu gün ölkənin aparıcı maliyyə institutlarından biridir. 19,31%-lik bazar payı ilə biznes kreditləri üzrə ən iri portfelə malik özəl bank kimi fəaliyyət göstəririk.
Day.Az xəbər verir ki, bunu "PAŞA Bank"ın İdarə Heyəti sədrinin müavini Bəhruz Nağıyev bankın 2025-ci ilin birinci yarımilinin nəticələrinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Fəaliyyətimizin əsas məqsədi real sektora, sahibkarlığa və qeyri-neft iqtisadiyyatına dəstək olmaqdır. Yeni isethsal və xidmət sahələrinin yaranması, mövcud bizneslərin genişlənməsi üçün fərqli maliyyə həlləri və kredit məhsulları təqdim edirik", - deyə o qeyd edib.
