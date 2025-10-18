Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı XƏBƏR VAR - YENİ GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO
Zəngəzur dəhlizində işlər gecə-gündüz davam edir. Artıq 5 ildir ki, regionun diqqəti bu strateji layihəyə yönəlib.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan hissəsində işlərin 95 faizi tamamlanıb. Dəhliz həm Azərbaycan, həm də qonşu ölkələr üçün əhəmiyyətli olmaqla yanaşı, geniş coğrafiyada tranzit imkanlarını artıracaq. Bu yol Şərqdən Qərbə yükdaşımanı sürətləndirərək, xərcləri azaldacaq.
Layihə məsafənin uzunluğu və çətin relyefə baxmayaraq plana uyğun şəkildə icra olunur. Əhmədbəyli-Horadiz-Mincivan-Ağbənd avtomobil yolu 1-ci dərəcəli texniki standartlara uyğun tikilir ki, bu da onu ən yüksək səviyyəli avtomobil yolu edir.
Daha ətraflı məlumat Xezerxeber.az-ın videomaterialında təqdim olunur.
