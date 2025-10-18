https://news.day.az/azerinews/1789048.html Türkiyədə əyləncə mərkəzində faciə - Yaralananlar var Türkiyənin İzmir vilayətində əyləncə mərkəzinin dekorativ divarı naməlum səbəbdən qonaqların üzərinə uçub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində altı nəfər həmin divarın altında qalıb. Məlumat alındıqdan sonra hadisə yerinə təcili tibbi yardım və xilasetmə qrupları cəlb olunub.
