"Şəms" və "Üfüq" GES-lərinin yaxın zamanlarda təməli qoyulacaq - Nazir
Cəbrayılda 50 MVt gücündə "Şəms" və 50 MVt gücündə "Üfüq" günəş elektrik stansiyalarının (GES) təməlinin yaxın zamanda qoyulması planlaşdırılır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Energetika naziri Pərviz Şahbazovun 20 Oktyabr Energetiklər Günü münasibətilə "Azərbaycan" qəzetində "Azərbaycan Regional Enerji Qovşağına Çevrilir" adlı məqaləsində bildirilib.
"Ölkəmizdə bərpa olunan enerji mənbələri üzrə ilk hərrac layihəsi - 100 MVt gücündə "Qobustan" Günəş Elektrik Stansiyasının tikintisinə başlanması və əlavə 100 MVt-lıq günəş enerjisi layihəsi üzrə də intensiv işlər görülür. Bu layihələrin reallaşması sayəsində 2027-ci ilə qədər quraşdırılmış gücdə bərpa olunan enerjinin payı 33,7 faizə çatacaq. Stansiyalardan əldə olunacaq illik 5 milyard kVt·saat elektrik enerjisi hesabına 1 milyard kubmetrdən çox təbii qaza qənaət və 2,3 milyon tonadək emissiya azalması təmin ediləcək", - məqalədə qeyd edilib.
