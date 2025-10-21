"iPhone"lara yeni funksiyalar gələcək - Bu tətbiqlərdə...
"Apple" keçən ay iOS 26 yeniləməsinin buraxılmasından sonra inkişaf prosesini tam sürətlə davam etdirir. Şirkət 26.1 versiyası ilə başlayan yeni beta mərhələsində yalnız səhvləri aradan qaldırmağı deyil, həm də vacib funksiyaları buraxmağı planlaşdırır. Yaxın aylarda 26.1-dən 26.4-ə qədər olan yeniləmələr "iPhone"lara bir sıra yeni funksiyalar gətirəcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ilkin olaraq, "Apple Intelligence" və "Live Translate" yeni dillərdə əlçatan olur. Bu xüsusiyyət xüsusilə AirPods-da canlı tərcümə təcrübəsini artıracaq. Bundan əlavə, "Apple Music", "Calendar", "Photos", "Clock" və "Safari" proqramlarında kiçik, lakin əhəmiyyətli təkmilləşdirmələr var.
Ən görkəmli yeniliklərdən biri rəqəmsal pasport xüsusiyyətidir. "Apple" ABŞ-dakı istifadəçilərə ÜSY yoxlama məntəqələrində şəxsiyyətlərini yoxlamaq üçün rəqəmsal identifikatorlarını "Apple Wallet" proqramına əlavə etməyə icazə verəcək. Bu pasport fiziki sənədi əvəz etməyəcək və beynəlxalq səyahətlər üçün istifadə edilə bilməz, lakin daxili uçuşlarda əhəmiyyətli rahatlıq təmin edəcək.
Yeniləmələrlə Rich Communication Services (RCS) dəstəyi əhəmiyyətli dərəcədə genişləndiriləcək. "Apple", "RCS Universal Profile 3.0" ilə şifrələmə, mesajın redaktəsi, geri qaytarma, sıraya daxil olan cavab və tam Tapback dəstəyi kimi funksiyaları təqdim etməyi planlaşdırır. Bu xüsusiyyətlərlə RCS iMessage-a daha yaxın təcrübə təqdim edəcək. Hazırda "iPhone"larda RCS dəstəyi Universal Profile 2.4-dədir və bu yeniləmə standartın yeni versiyasını növbəti səviyyəyə çıxaracaq.
"Apple" bu yeni xüsusiyyətlərin əksəriyyətini iOS 26.1-dən başlayaraq 26.4-ə qədər davam edən artımlı yeniləmələrlə istifadəçilərinə təqdim edəcək. RCS dəstəyi, rəqəmsal pasport, peyk xüsusiyyətləri, fərdiləşdirilmiş Siri və yeni emojilər Apple ekosistemində əhəmiyyətli dəyişikliklər yaradacaq. Bu inkişaflar "iPhone" təcrübəsini həm ünsiyyətdə, həm də fərdiləşdirmədə növbəti səviyyəyə aparmağa hazırlaşır.
