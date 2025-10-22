Gələn il inflyasiya nə qədər olacaq? - AÇIQLANDI
Hazırda illik inflyasiya səviyyəsi əvvəlcədən müəyyən edilən trayektoriya üzrə hərəkət etməkdədir.
Bu barədə Day.Az məlumat yayıb və bildirilib ki, məlumat **Azərbaycan Mərkəzi Bankı**na (AMB) istinadən verilib.
Mərkəzi Bankın açıqlamasında qeyd olunur ki, 2025-ci ilin sentyabr ayında 12 aylıq inflyasiya göstəricisi 5.7% təşkil edib. Bu dövrdə qiymət artımı ən çox qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə müşahidə olunub - bu kateqoriyalar üzrə artım 7.9% olub. Ödənişli xidmətlərdə qiymətlər 5.3%, qeyri-qida məhsullarında isə 2.4% artıb. Eyni zamanda, illik baza inflyasiyanın səviyyəsi 4.9% olaraq qeydə alınıb.
Verilən məlumata görə, baza ssenarisinə əsaslanan proqnozlar göstərir ki, 2025-ci ilin sonu və 2026-cı il ərzində illik inflyasiya səviyyəsi hədəf diapazonu daxilində qalacaq. Oktyabr ayında hazırlanmış proqnozlara əsasən, baza ssenarisi üzrə 2025-ci ildə inflyasiyanın 6%, 2026-cı ildə isə 5.7% olacağı gözlənilir. Proqnozda inflyasiyanın yuxarıya doğru düzəliş etməsi daha çox təklif yönümlü amillərlə əlaqələndirilir.
Açıqlamada həmçinin vurğulanır ki, son qərar iclasından bəri inflyasiya ilə bağlı risk balansında nəzərəçarpacaq dəyişiklik müşahidə edilməyib. Qlobal ticarət sahəsindəki qeyri-müəyyənlik əmtəə və maliyyə bazarlarında dəyişkənliyə səbəb olmağa davam edir. Xarici inflyasiya təzyiqlərinin əsas mənbəyi idxal qiymətləri ilə bağlıdır və bu təsirlər ticarət tərəfdaşı olan ölkələrdəki inflyasiya meylləri və nominal effektiv məzənnənin dəyişməsi ilə bağlıdır. Daxili amillərlə əlaqədar olaraq isə bildirilir ki, yenilənmiş proqnozlar növbəti dövrlərdə inflyasiyanın əsasən xərc və təklif amillərinin təsiri altında formalaşacağını göstərir. 2026-cı il üzrə dövlət büdcəsinin ilkin göstəriciləri və kredit qoyuluşlarının illik artım tempinin azalması, ümumi tələbin həddindən artıq yüksəlməsi riskini zəiflədir.
Məlumatda bu fikirlərə də yer verilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре