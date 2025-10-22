https://news.day.az/azerinews/1789911.html Paşinyan Ermənistan istiqamətində yüklərin tranzitinə qoyulmuş məhdudiyyətlərin ləğvi ilə bağlı qərara görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib Ermənistan istiqamətində yüklərin tranzitinə qoyulmuş məhdudiyyətlərin ləğvi ilə bağlı qərara görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm . Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 5-ci Tbilisi İpək Yolu Forumunda çıxışında deyib.
"Prezident İlham Əliyev yaxınlarda Azərbaycan ərazisindən Ermənistan istiqamətində keçən yüklər üçün tranzit məhdudiyyətlərin aradan qaldırıldığını elan etdi. Bu, son dərəcə vacib bəyanatdır və mən bu qərara görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirmək və bu bəyanatı alqışlamaq istərdim", - deyə o qeyd edib.
