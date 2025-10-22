Azərbaycanda inflyasiya necə olacaq?
Müəllif: Elçin Alıoğlu
Mənbə: Trend
Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni makroiqtisadi proqnozlarını açıqlayıb. Yenilənmiş qiymətləndirməyə görə, ölkədə illik inflyasiya 2025-ci ildə təxminən 6 faiz, 2026-cı ildə isə 5,7 faiz səviyyəsində gözlənilir. Bu göstəricilər tənzimləyici orqanın müəyyən etdiyi hədəf diapazonunun yuxarı həddinə yaxındır (hədəf - 4%, icazə verilən ±2 faiz bəndi). Yəni inflyasiya 4-6 faiz aralığında proqnozlaşdırılır və bu, formal olaraq hədəfə uyğundur, baxmayaraq ki, yuxarı həddə yaxınlaşır. Müqayisə üçün - hələ bir neçə ay əvvəl gözləntilər daha nikbin idi: iyul ayında Mərkəzi Bank 2025-ci il üçün inflyasiyanı 5,7%, 2026-cı il üçün isə 5,3% səviyyəsində proqnozlaşdırmışdı. Deməli, yeni qiymətləndirmələr artım istiqamətində yenilənib.
İnflyasiya gözləntilərinin artımı əsasən iqtisadiyyatda müəyyən qiymət təzyiqlərinin qalması ilə izah olunur. Bankın məlumatına görə, 2025-ci ilin payızında faktiki illik inflyasiya 5,7 faizədək yüksəlib. Beləliklə, istehlak qiymətlərinin real artımı ilin sonu üçün nəzərdə tutulan səviyyə ilə demək olar ki, üst-üstə düşür. İnflyasiyanın strukturu isə çox müxtəlifdir: ən sürətli bahalaşma ərzaq məhsullarında və müəyyən tənzimlənən xidmətlərdə müşahidə olunur. Məsələn, sentyabr ayında ərzaq məhsullarının qiyməti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 7,9 faiz artıb, qeyri-ərzaq mallarında isə bu göstərici 3 faizdən aşağı olub. Xidmətlər üzrə qiymət artımı 5-6 faiz civarındadır ki, bu da əsasən son tarif dəyişiklikləri ilə bağlıdır. Ərzaq və enerji qiymətlərindəki dəyişkənliyi nəzərə almayan baza inflyasiyası Mərkəzi Bank tərəfindən 4,8-4,9 faiz səviyyəsində qiymətləndirilib - yəni hədəf diapazonunun ortasına yaxın, bu da əsas qiymət artımının nisbətən mülayim olduğunu göstərir.
Mərkəzi Bank bildirir ki, iqtisadiyyatın baza ssenarisinə əsasən illik inflyasiya həm 2025-ci, həm də 2026-cı ildə idarəolunan səviyyədə qalacaq. Bununla belə, proqnozun əvvəlki qiymətləndirmələrə nisbətən yüksəldilməsi yeni risklərin yaranmasından xəbər verir. Qurumun bəyanatında qeyd olunur ki, bu dəyişiklik əsasən təklif amilləri ilə - yəni istehsal xərclərinin və malların bahalaşması ilə bağlıdır, tələbin artması ilə yox. Başqa sözlə, Azərbaycanda inflyasiya hazırda "xərc-mənşəli" xarakter daşıyır. Bu, Mərkəzi Bankın siyasətini anlamaq üçün mühüm nüansdır: əgər qiymət artımını əsasən xarici və təklif yönümlü şoklar doğurursa, pul siyasəti ilə inflyasiyanın cilovlanması məhdud imkanlara malik olur, həddən artıq sərtləşmə isə iqtisadi fəallığı ləngidə bilər.
Hazırda inflyasiya risklərinin əsas mənbəyi xarici şəraitdir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının qiymətləndirməsinə görə, qlobal iqtisadi mühit qeyri-sabit olaraq qalır və bu da idxal inflyasiyası kanalı ilə ölkə qiymətlərinə təsir edir. Dünyada ticarət axınları qeyri-müəyyən olaraq qalır: təchizat zəncirlərindəki pozuntular, xammal və maliyyə bazarlarında volatillik, eləcə də geosiyasi gərginlik hələ də davam edir. Məsələn, neft, qaz, ərzaq və metallar kimi əsas malların dünya qiymətlərindəki dalğalanmalar müxtəlif ölkələrdə qiymət təzyiqlərinin artmasına səbəb olur.
Azərbaycan üçün, açıq iqtisadiyyat kimi, əsas ticarət tərəfdaşlarında inflyasiya dinamikası mühüm rol oynayır. Əgər bu ölkələrdə (məsələn, yaxın region dövlətlərində və ya əsas ixrac bazarlarında) qiymətlər sürətlə artırsa, bu, idxal olunan məhsul və xidmətlərin maya dəyərinə birbaşa təsir göstərir. 2022-ci ildə bir çox ticarət tərəfdaşlarımızda inflyasiya dalğası yaşanmışdı (məsələn, Türkiyədə iki rəqəmli inflyasiya və Rusiyada qiymət artımı), nəticədə idxal olunan məhsullar bahalaşdı. 2023-cü ildən etibarən qlobal inflyasiya fonu nisbətən yumşalmağa başladı - MFM-in məlumatına əsasən, 2025-ci ilin ortalarına doğru dünya ərzaq qiymətləri hətta ötən illə müqayisədə 4 faiz azalıb. Fəqət son aylarda tendensiyalar yenidən qarışıqdır: enerji və ərzaq qiymətləri ya inkişaf etmiş ölkələrdəki tənəzzül qorxuları, ya da geosiyasi faktorlar səbəbindən yenidən dəyişkənlik göstərir. Məsələn, Azərbaycanın əsas ixrac məhsulu olan neftin qiyməti ilin ikinci yarısında 60-65 dollar aralığına enib, halbuki ilin əvvəlində 80 dollardan yuxarı idi. Bu azalma daxili yanacaq və enerji qiymətlərini sabitləşdirməklə idxal inflyasiyasını zəiflədir, lakin eyni zamanda ixrac gəlirlərini azaldır və valyuta məzənnəsinə, büdcə imkanlarına təsir göstərə bilər.
Bundan başqa, valyuta məzənnəsi və aparıcı ölkələrin pul siyasəti də Azərbaycandakı qiymət dinamikasına təsir edən əsas amillərdəndir. Azərbaycan manatı faktiki olaraq ABŞ dollarına bağlıdır (1 dollar = 1,70 AZN səviyyəsi 2017-ci ildən dəyişmir). Bu sabitlik inflyasiya gözləntilərinə dəstək verir. Lakin ticarət tərəfdaşlarının valyutaları dollara nisbətdə dəyişdiyi üçün manatın nominal effektiv məzənnəsi (NEER) dalğalanır. 2023-2024-cü illərdə bəzi tərəfdaş ölkələrin valyutaları (xüsusən türk lirəsi) zəiflədiyi üçün manat effektiv şəkildə möhkəmlənib. Bankın hesablamalarına görə, 2024-cü ildə NEER 4-5 faiz artıb və bu, idxal inflyasiyasının azalmasına səbəb olub. 2025-ci ildə isə dollar indeksinin zəifləməsi və bəzi tərəfdaş valyutalarının sabitləşməsi bu effekti bir qədər zəiflədir. Nəticədə, valyuta amilinin inflyasiyanı azaldan rolu əvvəlki ilə nisbətən zəifləyib.
Qlobal pul-kredit siyasətinin rolu da danılmazdır. 2022-2023-cü illərdə aparıcı mərkəzi banklar pandemiyadan sonrakı inflyasiyanı cilovlamaq üçün faiz dərəcələrini kəskin artırmışdılar. 2025-ci ilin sonuna doğru isə bu siyasət yumşalma mərhələsinə keçir: ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi, Avropa Mərkəzi Bankı və başqaları artıq pik səviyyəyə çatdıqlarını bildirirlər. Bu, Azərbaycan üçün xaricdən gələn inflyasiya təzyiqlərinin azalması deməkdir. Lakin qlobal siyasət hələ də sərt qalır, faizlər yüksək, likvidlik məhduddur. Buna görə sabit məzənnəyə malik inkişaf etməkdə olan bazarlara kapital axını hələ də zəifdir.
Yaxşı xəbər odur ki, Azərbaycan güclü tədiyyə balansı və valyuta ehtiyatları sayəsində xarici kapital axınından asılı deyil. Cari əməliyyatlar balansı profisitdə qalır - 2024-cü ildə ÜDM-in təxminən 6,3 faizi, 2025-ci ildə isə neft-qaz qiymətlərinin azalması səbəbindən 4-5 faiz aralığında gözlənilir. Bu da manatın sabitliyini qorumağa və devalvasiyaya ehtiyac qalmamasına imkan yaradır. Ümumilikdə, xarici faktorlar - dünya qiymətləri, tərəfdaş ölkələrdəki inflyasiya və valyuta dəyişiklikləri - inflyasiyaya hələ ki, orta səviyyəli təzyiq göstərir, lakin vəziyyət idarəolunmaz deyil. Mərkəzi Bank bu amilləri diqqətdə saxlayır və onları inflyasiya hədəfindən kənarlaşmanın əsas potensial mənbəyi kimi qiymətləndirir.
Xarici təsirlərlə yanaşı, 2025-ci ildə inflyasiyanın sürətlənməsinə müəyyən dərəcədə daxili amillər də təsir edib. Mərkəzi Bankın qeyd etdiyi kimi, son aylarda müşahidə olunan qiymət artımı daha çox "təklif mənşəli" inflyasiyadır - yəni malların və xidmətlərin maya dəyərinin bahalaşması ilə bağlıdır. Bunun ən bariz nümunələrindən biri inzibati qaydada tənzimlənən qiymət və tariflərdir. 2024-cü ilin ortalarında və 2025-ci ilin əvvəlində hökumət bir sıra dövlət xidmətlərinin və kommunal resursların - elektrik enerjisi, qaz, su təchizatı, bəzi nəqliyyat xidmətləri - tariflərini yenidən nəzərdən keçirdi. Bu qərarlar iqtisadi əsaslandırılmış tarif səviyyələrinə yaxınlaşmaq zərurətindən irəli gəlirdi, lakin nəticədə həmin sahələrdə qiymətlərdə bir dəfəlik sıçrayış baş verdi. Asiya İnkişaf Bankının məlumatına görə, məhz bu tarif artımları statistik göstəricilərə ciddi təsir göstərdi: 2025-ci ilin ilk yarısında xidmətlər üzrə qiymətlər ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,5 faiz artıb, halbuki bir il əvvəl artım tempi xeyli aşağı idi.
Eyni proses ərzaq seqmentində də müşahidə olunub - ərzaq inflyasiyası 6-8 faiz aralığınadək sürətlənib. Buna həm dünyada bəzi məhsulların bahalaşması, həm də daxildə istehsal və daşınma xərclərinin artması səbəb olub. Azərbaycanın bəzi ərzaq məhsulları - taxıl, şəkər, bitki yağları və s. üzrə idxaldan asılılığı nəzərə alınarsa, dünya qiymətlərindəki dəyişikliklər və nəqliyyat tariflərindəki artımlar daxili bazara dərhal ötürülür. Üstəlik, 2025-ci ilin yayında regionda - o cümlədən qonşu Türkiyədə - müşahidə olunan quraqlıq kənd təsərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığını azaldaraq meyvə, tərəvəz və digər məhsulların qiymətlərini yuxarı çəkə bilərdi. Bütün bu xərc amilləri - idxal komponentlərinin, xammalın, enerjinin və logistikanın bahalaşması - inflyasiyanı qidalandırır, hətta daxili istehlak tələbi "qızmar" olmasa belə.
Bununla belə, tələbdən qaynaqlanan amillər - yəni daxili tələbin həddindən artıq artması - hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatında ikinci dərəcəli rol oynayır. Mərkəzi Bank bunu xüsusi vurğulayır. 2025-2026-cı illər üçün proqnozlarda daxili amillərin payı cüzi hesab olunur; əsas qiymət artımı idxal və xərc mənşəli komponentlərdən qaynaqlanır. Bununla belə, tənzimləyici orqan potensial tələbyönlü riskləri də diqqətdə saxlayır. Belə risklər əsasən iki mənbədən - büdcə və kredit sferasından - yarana bilər.
Büdcə siyasəti baxımından, 2022-2023-cü illərdə Azərbaycan dövlət xərclərini xeyli artırmışdı. Bunun bir neçə mühüm səbəbi vardı: hərbi və infrastruktur ehtiyaclarının təminatı (ordunun təchizatı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun azad olunduqdan sonra bərpası), həmçinin pandemiyadan sonrakı dövrdə əhalinin sosial dəstəyi və qlobal inflyasiya şəraitində adaptasiya tədbirləri. 2024-cü ildə dövlət büdcəsi yenidən baxıldıqda xərclər təxminən 3 milyard manat artırılıb.
Baş nazir Əli Əsədovun sözlərinə görə, əlavə vəsaitlər müdafiə və təhlükəsizlik sahəsinə, "Böyük Qayıdış" proqramının icrasına, beynəlxalq tədbirlərin təşkili və sosial layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdi.
Bu cür iri həcmli vəsait axınları təbii olaraq iqtisadiyyatda ümumi tələbi artırır və inflyasiyanı qızışdıra bilər. Lakin vacib məqam odur ki, bu addımlar əsasən birdəfəlik idi və 2022-2023-cü illərdəki əlverişli neft-qaz gəlirləri hesabına maliyyələşdirilmişdi. 2025 və 2026-cı illər üçün hökumət əksinə, daha mühafizəkar xərc trayektoriyası müəyyənləşdirib. 2026-cı ilin büdcə layihəsində xərclərin artımı cəmi 0,3-0,4 faizlə məhdudlaşdırılıb.
Yeni rəqəmlərə görə, gəlirlər 38,6 milyard manat, xərclər 41,7 milyard manat, büdcə kəsiri isə təxminən 3,1 milyard manat (ÜDM-in 2 faizi civarında) təşkil edir. Beləliklə, fiskal siyasət artıq proinflyasion deyil: hökumət 2023-2024-cü illərin genişləndirilmiş xərc dövründən sonra daha balanslı, orta müddətli sabitliyə yönəlmiş strategiyaya qayıdır. Dövlət xərclərinin artım tempinin azalması iqtisadiyyatda potensial "qızmar" effekti soyudur və qiymət təzyiqini zəiflədir.
İkinci vacib istiqamət - kredit ekspansiyasıdır. Bank kreditlərinin həcmi və əlçatanlığı birbaşa olaraq əhalinin və biznesin ödəmə qabiliyyətinə, yəni ümumi tələbin həcminə təsir edir. Son illərdə Azərbaycanda kreditləşmə çox sürətlə artıb: 2021-2023-cü illər arasında bank sisteminin kredit portfeli iki rəqəmli templərlə böyüyüb. Mərkəzi Bankın məlumatına əsasən, 2023-cü ildə verilən kreditlərin ümumi həcmi təxminən 20 faiz artıb, biznes kreditləri 19 faiz, pərakəndə kreditlər isə daha da çox yüksəlib. Bu artımın bir hissəsi iqtisadiyyatın bərpası və pandemiyadan sonrakı təxirə salınmış tələbin bərpası ilə bağlı idi, digər hissəsi isə faiz dərəcələrinin əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı düşməsi ilə.
Regulyator haqlı olaraq bu meyli potensial inflyasiya riski kimi qiymətləndirirdi: istehlak kreditlərinin sürətli artımı tələbi həddən artıq artıraraq qiymətləri qaldıra bilər. Buna görə də 2023-cü ilin ortalarından etibarən Mərkəzi Bank daha ehtiyatlı addımlar atmağa başladı və 2024-cü ildə kredit genişlənməsi templəri tədricən azaldı. 2024-cü ilin ortalarına doğru kredit portfelinin illik artım tempi xüsusən təminatsız istehlak kreditlərində azalırdı. Bu, həm Mərkəzi Bankın siyasət tədbirlərinin (yüksək baza dərəcəsinin saxlanılması, bəzi normativlərin sərtləşdirilməsi), həm də bazarın təbii doyma mərhələsinə çatmasının nəticəsi idi. 2025-ci ildə bu tendensiya davam edir: kredit artımı templəri tədricən aşağı düşür, və proqnozlara görə 2026-cı ildə pərakəndə kredit portfeli cəmi 15-16 faiz artacaq - əvvəlki illərə nisbətən xeyli az. Mərkəzi Bank qeyd edir ki, kredit portfelinin artım tempinin azalması ümumi tələbin artıq artım riskini nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldır. Başqa sözlə, daxili tələbin artımı artıq daha balanslı, sabit və "soyuq" xarakter daşıyır.
Beləliklə, daxili mənzərə belədir: inflyasiyanı əsasən xərclərin artımı formalaşdırır (tariflər, idxal qiymətləri, istehsal xərcləri), daxili tələbin isə qiymətlərə əlavə təzyiqi məhduddur - çünki fiskal və monetar siyasət kifayət qədər sərt və məsuliyyətli aparılır. Bu, əlbəttə, daxili risklərin tam yoxa çıxması demək deyil. Mərkəzi Bank bəyan edib ki, istənilən yeni tələbyönlü təkan - məsələn, əlavə sosial xərclər və ya kredit bumları - diqqətlə izləniləcək. Hazırkı vəziyyətdə inflyasiya risklərinin balansı bir neçə ay öncəki səviyyədən ciddi dəyişməyib: yeni təhlükələr yaranmayıb, lakin əvvəlki amillər, xüsusən də xarici faktorlar, hələ də aktual olaraq qalır.
Bu şəraitdə Mərkəzi Bank İdarə Heyətinin növbəti iclasında uçot dərəcəsini illik 7% səviyyəsində saxlamaq qərarı verib. Faiz dəhlizinin parametrləri də dəyişdirilməyib: dəhlizin aşağı həddi 6%, yuxarı həddi isə 8% olaraq qalır. Başqa sözlə, tənzimləyici neytral-mülayim sərt pul-kredit siyasətini davam etdirir: baza dərəcəsi sıfırdan xeyli yuxarı saxlanılır, lakin həddən artıq qaldırılmır, çünki inflyasiya hazırda nəzarət altındadır. Bazar üçün belə qərar gözlənilən idi: son aylarda faktiki inflyasiya müəyyən qədər sürətlənsə də, hədəf intervalı olan 2-6% daxilində qalır; Bankın öz proqnozları da yuxarıda qeyd olunduğu kimi, inflyasiyanın 6%-ə yaxın olacağını göstərir. Nəticə etibarilə, real faiz dərəcəsi (inflyasiya çıxıldıqdan sonra) Azərbaycanda cüzi müsbət, təxminən +1-2 faiz bəndi səviyyəsindədir. Bu, monetar şərtlərin tələbi və inflyasiya gözləntilərini cilovlamaq üçün kifayət qədər sərt, lakin iqtisadi fəallığı boğmayacaq qədər balanslı olduğunu göstərir.
Mərkəzi Bankın rəsmi bəyanatında vurğulanır ki, faiz qərarı bir sıra amillərin məcmusu nəzərə alınaraq qəbul edilib: cari və gözlənilən inflyasiya elan olunmuş hədəfə uyğundur; qlobal iqtisadi və maliyyə mühiti ölkəyə moderat sabit təsir göstərir; daxili makroiqtisadi meyillər (iqtisadi artım, büdcənin vəziyyəti, tədiyyə balansı) əlverişli qiymətləndirilir; həmçinin pul-kredit qərarlarının real sektora ötürülmə xüsusiyyətləri - yəni transmissiya mexanizmi - nəzərə alınıb. Sonuncu məqam odur ki, Bank faiz dəyişikliyinin iqtisadiyyata hansı kanallarla (kredit faizləri, bankların davranışı, biznes gözləntiləri) və hansı gecikmə ilə təsir etdiyini izləyir.
Azərbaycanda transmissiya mexanizmi işlək olsa da, öz spesifikasına malikdir: analitiklərin qeyd etdiyi kimi, bank passivlərində dollarlaşmanın nisbətən yüksək səviyyəsi faiz dərəcəsinin təsirini bir qədər zəiflədir (əmanət və resursların mühüm hissəsi xarici valyutadadır, manatla verilən kreditlər isə sabit məzənnə şəraitində formalaşır, buna görə banklar bəzən yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsinin dəyişməsinə tam həssas olmur). Bununla belə, ümumi təsir istiqaməti qalır: hazırkı dərəcə səviyyələri bank kreditlərini nisbətən "ucuz olmayan" saxlayır, həddindən artıq borclanma tələbinin qarşısını alır və eyni zamanda əhalini vəsaitlərini manatla faizli depozitlərdə saxlamağa həvəsləndirir.
Müsbət tendensiya budur ki, əhali və biznesin milli valyutaya etibarı tədricən artır, dollar əmanətlərinin payı azalır. Mərkəzi Bankın məlumatına görə, fiziki şəxslərin depozitlərində dollarlaşma səviyyəsi enməyə davam edir - bu da manatın məzənnə sabitliyi və gələcəkdə aşağı inflyasiya barədə dayanıqlı gözləntilərdən xəbər verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, dərəcənin sabit saxlanılmasından əvvəl uzun fasilə və çox ehtiyatlı yumşalma mərhələsi olub. 2022 və 2023-cü illərin böyük hissəsində Mərkəzi Bank qlobal inflyasiya dalğasına reaksiya olaraq dərəcəni saxlayır, hətta artırırdı. 2018-2019-cu illərdə uçot dərəcəsi 9,5-10% həddinə çatmışdı (2015-ci il devalvasiyalarından sonra 12-14%-ə yüksələn inflyasiyanı cilovlamaq üçün ultra-sərt siyasət zəruri idi).
Sonradan inflyasiya zəiflədikcə, tədricən yumşaltma dövrü başlandı: 2020-ci ilin əvvəlində dərəcə 7,25%-ə endirildi. Pandemiya koreksiyalar gətirsə də, Azərbaycan tənzimləyicisi ehtiyatlı davranaraq dərəcəni həddindən artıq aşağı salmadı. 2021-2022-ci illərdə dünya miqyasında qiymətlər kəskin yüksəldikdə, AMB də siyasəti sərtləşdirməli oldu: dərəcə 2022-ci ilin əvvəlindəki təxminən 6,25%-dən ilin sonuna doğru 7,5-8%-ə qaldırıldı. Görülən tədbirlər və əlverişli amillərin (sabit məzənnə, 2023-cü ildə dünya ərzaq qiymətlərinin ucuzlaşması, daxili bazarda yaxşı təklif) təsiri ilə inflyasiya kəskin şəkildə zəiflədi.
2024-cü il hətta deflyasiya elementləri ilə yadda qaldı: rəsmi məlumatlara görə, 2024-cü ildə orta illik inflyasiya cəmi 2,2% ətrafında olub, 2024-cü ilin payızına isə illik qiymət artımı 3,5%-ə qədər enərək son illərin minimumuna çatıb. Bu, Mərkəzi Banka sərtləşdirmə tsiklini dayandırıb ehtiyatla yumşaltmağa keçməyə imkan verdi. Ardıcıl addımlarla yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi 2024-cü ilin yazına 8,5%-dən 7,5%-ə endirildi.
Sonra isə tənzimləyici riskləri qiymətləndirmək üçün uzun müddət gözlədi və nəhayət 2025-ci ilin iyulunda daha bir addım atdı: dərəcə 0,25 faiz bəndi azaldılaraq 7,25%-dən 7,0%-ə endirildi. Bu iyul qərarı 2024-cü ilin mayından bəri ilk endirim idi və həmin dövrdə inflyasiyanın 4-5% ətrafında sabit qalması, valyuta bazarında və xarici mühitdə sabitliyin qorunması ilə əsaslandırıldı. Lakin payıza doğru inflyasiya (əsasən yuxarıda adı çəkilən xərc amillərinə görə) 5-6%-dək cüzi sürətləndi. Buna görə oktyabr iclasında AMB pauza götürərək dərəcəni dəyişməz saxladı və qiymət meylini daha dəqiq qiymətləndirməyi üstün tutdu.
Tənzimləyici açıq bildirir ki, növbəti addımlar tamamilə inflyasiyanın dinamikasından və risk balansından asılı olacaq. Rəsmi press-relizdə qeyd olunur: faiz dəhlizinin parametrləri üzrə növbəti qərar faktiki inflyasiya trayektoriyası, eləcə də xarici və daxili risk amillərindəki dəyişikliklər nəzərə alınmaqla veriləcək.
Yəni inflyasiya hədəfin mərkəzinə (təxminən 4%-ə) doğru dayanıqlı enişə keçsə və xarici mühit yeni xoşagəlməz sürprizlər doğurmasa, AMB iqtisadi artımı dəstəkləmək üçün dərəcəni yenidən ehtiyatla aşağı sala bilər. Bu ssenarini, sözarası, bəzi investisiya bankları da öncədən ehtimal edirdi: məsələn, ING Group-un analitikləri hələ yazda 2025-ci ilin sonuna uçot dərəcəsinin 6%-ə enə biləcəyini güman edirdilər. Hələlik bu proqnozlar tam gerçəkləşməyib - inflyasiya gözləniləndən bir qədər yüksək çıxdı və Mərkəzi Bank beynəlxalq ekspertlərin düşündüyündən daha ehtiyatla hərəkət etdi.
Bununla belə, yumşaltma üçün potensial qalır - əgər doğrudan da 2025-ci ilin ikinci yarısında və 2026-cı ilin əvvəlində inflyasiyanın azalması təsdiqlənsə. Əks halda, yeni risklər üzə çıxsa (idxal mallarının qiymətlərində sıçrayış, xarici konjonkturanın pisləşməsi və ya əksinə, daxili tələbin güclənməsi), Bank yəqin ki, yumşalmadan çəkinəcək, dərəcəni 7% səviyyəsində daha uzun müddət saxlayacaq, zərurət yaranarsa, hətta yenidən yüksəldə bilər. Prioritet qiymət sabitliyidir və tənzimləyici inflyasiyanı nəzarətdə saxlamaq üçün sərəncamındakı bütün alətləri lazım gəldikdə işə salacağını vurğulayıb. Bu da o deməkdir ki, valyuta bazarında əməliyyatlar (manatın dəstəklənməsi üçün intervensiyalar), likvidlik idarəetmə alətləri və maliyyə sektorunda nəzarət tədbirləri zərurət yaranacağı halda kompleks şəkildə tətbiq ediləcək.
Növbəti pul-kredit siyasəti iclası 2025-ci il dekabrın 10-na təyin olunub. Həmin gün Mərkəzi Bank yeni faiz qərarını ictimaiyyətə açıqlayacaq. Bu vaxta qədər Bankın oktyabr-noyabr aylarının qiymət indeksləri və iqtisadi aktivlik göstəricilərini qiymətləndirmək, eləcə də maliyyə ilinin yekunlarını və 2026-cı ilin dövlət büdcəsinin parametrlərini nəzərə almaq imkanı olacaq. İqtisadi müşahidəçilər ilin sonuna doğru inflyasiyanın yavaşlaması ilə bağlı gözləntilərin doğrulub-doğrulmayacağına xüsusi diqqət yetirəcəklər.
Hazırkı mərhələdə isə bir fakt aydındır: Azərbaycan Mərkəzi Bankının siyasəti ölçülüb-biçilmiş və proqnozlaşdırıla bilən xarakter daşıyır. Bir tərəfdən, inflyasiya rasional çərçivədə - təxminən 5% səviyyəsində saxlanılır (müqayisə üçün: hələ bir il öncə beynəlxalq təşkilatlar 2023-2024-cü illər üçün Azərbaycan üzrə 6-7% inflyasiya proqnozlaşdırırdı, lakin nəticə daha aşağı oldu). Digər tərəfdən, iqtisadi artım boğulmayıb: monetar şərtlər tənəzzülə səbəb olacaq qədər sərt deyil.
Mərkəzi Bankın qərarlarını müşayiət edən makroiqtisadi mənzərə ümumilikdə əlverişlidir, baxmayaraq ki, müəyyən xüsusiyyətlər mövcuddur. 2023-2024-cü illərdə iqtisadi artım həm enerji daşıyıcılarının yüksək qiymətləri, həm də qeyri-neft sektorunun aktiv bərpası hesabına möhkəm olub. Rəsmi məlumatlara əsasən, 2023-cü ildə Azərbaycanın ÜDM-i 4,3% artıb, burada əsas lokomotiv rolunu qeyri-neft iqtisadiyyatı oynayıb: bu sahədə artım 7%-i keçib, qeyri-neft sənayesində isə təxminən 8% yüksəliş qeydə alınıb.
Bu, artımın diversifikasiyasından xəbər verir - sənaye, tikinti, xidmət və ticarət sahələrinin inkişafı baş verir. 2024-cü ildə artım tempi bir qədər zəifləsə də (OPEC+ çərçivəsində hasilat məhdudiyyətləri və neftin ucuzlaşması səbəbilə), müsbət dinamika qorunub. 2025-ci ilin ortalarına olan məlumatlara görə, iqtisadi artımın kümülyativ göstəriciləri nisbətən təvazökar olub (bəzi hesablamalara əsasən, yanvar-iyul dövründə təxminən 1%), lakin bu, əsasən baza effekti və müvəqqəti amillərlə izah olunur.
Beynəlxalq institutlar, o cümlədən BVF, qarşıdakı illərdə Azərbaycan ÜDM-ində artımın sürətlənəcəyini gözləyir: yeni yataqlarda hasilatın bərpası, iri infrastruktur layihələrinin (o cümlədən Orta Dəhliz, Qarabağa yönələn sərmayələr) işə salınması və xarici konjonkturanın yaxşılaşması artımı stimullaşdırmalıdır. BVF-in oktyabr hesabatına görə, Azərbaycanın real ÜDM artımı 2024-2025-ci illərdə təxminən 4% olacaq və əsasən qeyri-neft sektorunun hesabına formalaşacaq.
Xarici ticarət və ödəniş balansı mövqeyi güclü qalır. Neft qiymətlərinin enməsinə baxmayaraq, Azərbaycan hələ də ticarət profisiti saxlayır: 2025-ci ilin ilk yarısında xarici ticarətin müsbət saldosu təxminən 1,4 milyard dollar təşkil edib. Bu, 2024-cü ilin göstəricisindən (o zaman 9 ayda 5 milyard dollardan çox profisit) aşağı olsa da, vəziyyət defisitdən uzaqdır - ixrac hələ də idxalı üstələyir. Bundan əlavə, daxildə dollarlaşmanın azalması valyuta bazarına müsbət təsir göstərir: əhali artıq xarici valyuta almağa tələsmir, vəsaitlərini manatda saxlamağa üstünlük verir.
Mərkəzi Bankın məlumatına görə, 2025-ci ildə valyuta hərraclarında təklif tələbi ardıcıl şəkildə üstələyib, bu da manatın məzənnəsini ehtiyat sərf etmədən sabit saxlamağa imkan verib (əksinə, 2023-cü ildə Bank artıq valyutanı alaraq ehtiyatlarını artırırdı). Ölkənin strateji qızıl-valyuta ehtiyatları 73 milyard dollardan çoxdur (hökumət və Mərkəzi Bank birlikdə), onlardan təxminən 12 milyard dolları birbaşa Mərkəzi Bankın payına düşür. Regulyatorun qiymətləndirməsinə görə, 2025-ci ilin sonuna bu ehtiyatların həcmi 11,9 milyard dollar civarında olacaq.
Bu vəsaitlər ölkənin illik ÜDM-inə demək olar ki, bərabərdir və xarici dövlət borcunu 14 dəfədən çox üstələyir. Başqa sözlə, Azərbaycanın xarici balansı son dərəcə möhkəmdir və bu, müstəqil pul-kredit siyasəti üçün etibarlı dayaq yaradır. Cari əməliyyatlar hesabında profisit, böyük ehtiyatlar və minimal borc yükü olan ölkənin Mərkəzi Bankı valyuta böhranı qorxusu olmadan daxili məqsədlərə - inflyasiyanın hədəflənməsinə - diqqət yönəldə bilir. Hazırda müşahidə olunan məhz budur.
Sosial-iqtisadi göstəricilər də müsbət siqnallar verir. İşsizlik səviyyəsi nisbətən aşağı qalır, əhalinin gəlirləri artır. Hökumət hər il minimum əməkhaqqı və pensiyaları indeksləşdirir, bu da ən həssas təbəqələrin alıcılıq qabiliyyətini qorumağa kömək edir. Əlbəttə, ərzaq və kommunal xidmətlərdəki qiymət artımı əhalini müəyyən qədər təsirləndirir, lakin 5% həddində olan mülayim inflyasiya iki rəqəmli inflyasiyadan qat-qat yüngül qəbul olunur. Üstəlik, hökumət təklif tərəfini dəstəkləyən antiinflyasiya tədbirlərini həyata keçirir: yerli ərzaq istehsalını stimullaşdırmaq, logistikanı inkişaf etdirmək (bu, daşınma xərclərini azaldır), sənayedə idxal əvəzləyici təşəbbüsləri genişləndirmək kimi planlar mərhələli şəkildə icra olunur. Məsələn, yeni müəssisələr açılır - aqroparklar, məişət texnikası zavodları, tikinti və kimya sənayesi müəssisələri. 2025-ci ilin ilk 9 ayı ərzində ölkədə yüzlərlə soyuducu, tonlarla yapışqan, tikinti materialları və əvvəllər idxal edilən digər məhsullar istehsal edilib. Bu səylər dərhal olmasa da, tədricən daxili bazarda təklifin artmasına və idxal asılılığının azalmasına gətirib çıxarır - yəni qiymətlərin xarici şoklara qarşı həssaslığı zəifləyir.
Beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələri də bu sabitləşməni təsdiqləyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu orta müddətli perspektivdə inflyasiyanın 4±2% intervalında qalacağını proqnozlaşdırır - bu da qlobal ərzaq və enerji bazarlarında sabit qiymətlər, eləcə də Bakının düşünülmüş siyasətini əsas götürən ssenaridir. Asiya İnkişaf Bankı, 2025-ci ilin birinci yarısında müşahidə olunan inflyasiya artımına baxmayaraq, proqnozunu dəyişməyib: 2025-ci ildə 4,2%, 2026-cı ildə isə 3,5% orta illik inflyasiya gözlənilir.
Bank hesab edir ki, tarif artımlarının təsiri tədricən neytrallaşacaq və ilin ikinci yarısında qiymət artımı yavaşlayacaq. Dünya Bankı və BMT isə daha optimistdir: onların hesablamalarına görə, inflyasiya 2-3% diapazonunda qala bilər - görünür, bu proqnoz sərt valyuta sabitliyi və uzunmüddətli qiymət sabitliyi hipotezinə əsaslanır. Beynəlxalq reytinq agentlikləri də Azərbaycan iqtisadiyyatının inflyasiyanı aşağı səviyyədə saxlaya biləcəyinə inanır. S&P Global Ratings 2025-ci ildə təxminən 4%, Fitch Ratings 5%, Moody's isə hətta 3%-ə enmə potensialı görür. Şübhəsiz, bütün bu proqnozlar orientasiya xarakterlidir və dəyişə bilər, lakin vacib olan odur ki, heç bir nüfuzlu qurum ikirəqəmli inflyasiya ssenarisini nəzərdə tutmur. Əksinə, konsensus aydındır: Azərbaycan iqtisadiyyatı qiymət sabitliyi dövrünə daxil olur.
Nəticə etibarilə, Azərbaycanın hazırkı iqtisadi və maliyyə mənzərəsi inflyasiya perspektivlərinə ehtiyatlı optimizmlə baxmağa əsas verir. Mərkəzi Bank məqsədinə sadiqliyini sübut edib - o, dəyişən şəraitə çevik reaksiya verib və nəticələr göz qabağındadır: 2022-ci ildə 13%-ə yaxınlaşan inflyasiya bu gün təkrəqəmli səviyyədə sabitləşib və yəqin ki, 5-6% ətrafında möhkəmlənəcək. Bununla yanaşı, iqtisadi artım davam edir, milli valyuta sabitdir, maliyyə sistemi etibarlıdır.
Təbii ki, risklər qalır - dünya hələ də qeyri-sabitdir və kiçik, açıq iqtisadiyyat üçün daim tarazlığı qorumaq zəruridir: artımı stimullaşdırmaqla qiymətləri nəzarətdə saxlamaq asan deyil. Amma Azərbaycan hökumətinin alətləri kifayətdir: böyük valyuta ehtiyatları, Dövlət Neft Fondunun imkanları, düşünülmüş büdcə siyasəti və çevik monetar mexanizmlər bu balansı qorumağa xidmət edir.
Mərkəzi Bankın son qərarı - uçot dərəcəsini dəyişməz saxlamaq - regulyatorun tələskənliyə uymadan, təmkinli və peşəkar şəkildə hərəkət etdiyini göstərir.
Bu, bazarlara və əhaliyə etimad siqnalıdır. Əgər qarşıdakı rüblərdə inflyasiya doğrudan da enməyə davam edərsə, Bankın faizləri tədricən azaltmaq və iqtisadi fəallığı dəstəkləmək üçün manevr sahəsi yaranacaq. Əgər isə yeni qiymət təzyiqləri ortaya çıxarsa, tənzimləyicinin onları cilovlamağa həm resursu, həm də siyasi iradəsi var.
Ümumilikdə, Azərbaycan 2026-cı ilə sağlam makroiqtisadi göstəricilərlə, rasional, praqmatik və peşəkar idarəetmə modeli ilə daxil olur - burada qiymət sabitliyi dövlət iqtisadi strategiyasının əsas prioritetlərindən biri olaraq qalır.
