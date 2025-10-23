Bu xidmətlər üzrə də ƏDV-ni geri almaq mümkün olacaq

2026-cı ildə "ƏDV gerial" mexanizminin tətbiqi sahələri genişləndiriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Layihədə bildirilib ki, "ƏDV gerial" mexanizminin tətbiqi sahələrinin genişləndirilməsi (bərbər, gözəllik və kosmetoloji xidmətlər üzrə) 2026-2029-cu illər üzrə gəlir siyasətinin əsas istiqaməti kimi müəyyənləşdirilib.