https://news.day.az/azerinews/1790281.html Bu xidmətlər üzrə də ƏDV-ni geri almaq mümkün olacaq - RƏSMİ 2026-cı ildə "ƏDV gerial" mexanizminin tətbiqi sahələri genişləndiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Bu xidmətlər üzrə də ƏDV-ni geri almaq mümkün olacaq - RƏSMİ
2026-cı ildə "ƏDV gerial" mexanizminin tətbiqi sahələri genişləndiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihədə bildirilib ki, "ƏDV gerial" mexanizminin tətbiqi sahələrinin genişləndirilməsi (bərbər, gözəllik və kosmetoloji xidmətlər üzrə) 2026-2029-cu illər üzrə gəlir siyasətinin əsas istiqaməti kimi müəyyənləşdirilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре