2026-cı ildə Azərbaycanda illik inflyasiya göstəricisi ilə bağlı proqnozlar açıqlandı
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən baza ssenaridə orta illik inflyasiya göstəricisi 2025-ci ildə 5,4 faiz, 2026-cı ildə 4,8 faiz, 2027-2029-cu illərdə isə illik orta hesabla 4,3 faiz səviyyəsində proqnozlaşdırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihədə bildirilib ki, bu göstərici dünya üzrə əmtəə, xüsusilə də ərzaq məhsullarının qiymətlərinin nisbətən azalması və bunun idxal qiymətlərinə təsiri, nominal effektiv məzənnə indeksinin dinamikası və məzənnənin sabit qalması fərziyyələri, tənzimlənən mal və xidmətlərin tariflərinin dəyişməsinin təsirləri nəzərə alınmaqla proqnozlaşdırılıb.
