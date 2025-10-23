https://news.day.az/azerinews/1790302.html Gələn il Azərbaycan nefti bu qiymətə satılacaq 2026-cı ildə neft-qaz sektoru üzrə ÜDM-nin real ifadədə 2,4 faiz azalacağı proqnozlaşdırılır. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Gələn il Azərbaycan nefti bu qiymətə satılacaq
2026-cı ildə neft-qaz sektoru üzrə ÜDM-nin real ifadədə 2,4 faiz azalacağı proqnozlaşdırılır.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihədə bildirilib ki, proqnozların tərtibi zamanı xam neftin qiyməti 1 barrel üçün 65 ABŞ dolları ("Azeri Light" markalı) qəbul edilib.
Ortamüddətli dövrün sonuna ÜDM 161,8 milyard manatadək yüksələcək, onun qeyri-neft-qaz sektoruna aid hissəsinin xüsusi çəkisi isə 80,0 faizədək artacaq.
