Gələn il Azərbaycan nefti bu qiymətə satılacaq

2026-cı ildə neft-qaz sektoru üzrə ÜDM-nin real ifadədə 2,4 faiz azalacağı proqnozlaşdırılır.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Layihədə bildirilib ki, proqnozların tərtibi zamanı xam neftin qiyməti 1 barrel üçün 65 ABŞ dolları ("Azeri Light" markalı) qəbul edilib.

Ortamüddətli dövrün sonuna ÜDM 161,8 milyard manatadək yüksələcək, onun qeyri-neft-qaz sektoruna aid hissəsinin xüsusi çəkisi isə 80,0 faizədək artacaq.