2026-cı ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına veriləcək müavinətlərin proqnozu məlum olub
2026-cı ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlərin proqnozu 203,57 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihədə bildirilib ki, bu, 2025-ci ilin təsdiq edilmiş proqnozunu 2,60 faiz və ya 5,16 mln. manat üstələyib.
Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə, hamiləliyə və doğuma görə müavinət növlərində birbaşa əməkhaqqı və əsas elementlərdən biri olaraq gəlir nəzərə alındığından bu müavinət növləri üzrə proqnoz göstəricilərinin müəyyən olunması zamanı işçilərin gözlənilən orta aylıq əməkhaqqı artım templəri üzrə subekonometrik hesablamalar aparılıb.
Digər müavinət növləri üzrə isə hesablamalarda sığortaolunanların dəyişmə dinamikası əsas götürülməklə proqnozlaşdırma aparılıb.
