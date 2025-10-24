“SOCGOV 2025 - Süni intellekt insan və transformasiya üçün” adlı beynəlxalq konfrans keçirilir
Bakıda "SOCGOV 2025: Süni intellekt insan və transformasiya üçün" adlı beynəlxalq konfrans keçirilir.
Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, konfransın keçirilməsində məqsəd yerli və beynəlxalq ekspertləri bir araya gətirməklə sosial xidmətlər sahəsində sürətli inkişaf perspektivlərinin qiymətləndirilməsi, innovativ yanaşmaların, süni intellekt alətlərinin və müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə gələcək inkişaf yollarının müəyyənləşdirilməsidir.
Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, DOST Agentliyi, digər dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri, müxtəlif dövlət və özəl qurumların nümayəndələri, həmçinin xarici ölkələrdən sosial müdafiə və məşğulluq sahəsi üzrə ekspertləri iştirak edəcəklər.
Xəbər yenilənəcək
