Zəngəzur dəhlizinin gerçəkləşdirilməsi regional əlaqəlilik baxımından dönüş nöqtəsi ola bilər - Kubanıçbek Ömüralıyev
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə verdiyi özəl müsahibədə, Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev bildirib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirən 43 kilometrlik tranzit xəttinin yaradılması ilə bu marşrut Cənubi Qafqaz üzərindən birbaşa quru əlaqəsini təmin edəcək, Mərkəzi Asiyanı Türkiyə ilə, daha sonra isə Avropa və dünya bazarları ilə birləşdirəcək.
"TDT baş katibi əlavə edib ki, iqtisadi və logistika effektindən əlavə, TRIPP layihəsi dərin geosiyasi əhəmiyyət daşıyır. Bu layihə 2025-ci ilin avqustunda Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış Birgə Bəyanat və sülh sazişi mətninin paraflanmasından sonra Cənubi Qafqazda yeni bir mərhələnin başlanmasını simvolizə edir - regionda dayanıqlı sülhün, sabitliyin və rifahın bərqərar olması istiqamətində tarixi addımdır. İstismara verildikdən sonra, bu dəhliz TDT-nin təşviq etdiyi Orta Dəhliz təşəbbüsünə mühüm əlavə olacaq. Bu, ticarətin səmərəliliyini artıracaq, tranzit vaxtını azaldacaq və türk regionunda logistika əməkdaşlığını möhkəmləndirəcək,"- deyə o qeyd edib.
