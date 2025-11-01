https://news.day.az/azerinews/1792393.html “Çelsi”dən “Qarabağ”a bildiriş gəldi "Çelsi" "Qarabağ"la oyunla bağlı Ağdam təmsilçisinə rəsmi bildiriş göndərib. Day.Az xəbər verir ki, Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək matçda "Çelsi"ni 800 nəfər azarkeş dəstəkləyəcək. "Qarabağ" "Çelsi"yə 1300 nəfərlik yer ayırmışdı. pizza mizza
Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Çelsi" matçı noyabrın 5-i, yerli vaxtla saat 21:45-də başlanacaq.
