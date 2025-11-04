https://news.day.az/azerinews/1793043.html Narkotikdən əziyyət çəkən azərbaycanlı aparıcının ən son VİDEOsu Xəbər verdiyimiz kimi, bir müddətdir narkotik aludəçiliyindən əziyyət çəkən tele-aparıcı Nəsimi Nəbizadə hazırda müalicə mərhələsindədir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun ən son görüntüsü sosial şəbəkədə yayılıb. Aztv-nin keçmiş aparıcısı yaxınlarından biri ilə telefonla danışarkən kövrək anlar yaşayıb.
