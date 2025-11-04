Narkotikdən əziyyət çəkən azərbaycanlı aparıcının ən son

Xəbər verdiyimiz kimi, bir müddətdir narkotik aludəçiliyindən əziyyət çəkən tele-aparıcı Nəsimi Nəbizadə hazırda müalicə mərhələsindədir.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun ən son görüntüsü sosial şəbəkədə yayılıb. 

Aztv-nin keçmiş aparıcısı yaxınlarından biri ilə telefonla danışarkən kövrək anlar yaşayıb.

Sözügedən anlar izləyicilərin marağına səbəb olub.