Axşam saatlarından başlayaraq...

Günəşdə güclü partlayışlar və Yerdə G2 (orta) səviyyəsində geomaqnit qasırğası gözlənilir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Günəş Astronomiya Laboratoriyası məlumat verib.
Məlumata görə, noyabrın 11-də günün sonunda maqnit qasırğası G1-G2 intensivliyində, noyabrın 12-də isə G3-G4 səviyyəsində olacaq.
