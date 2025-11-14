https://news.day.az/azerinews/1795488.html "Beşiktaş"ın futbolçusunu Türkiyə millisinin heyətindən çıxarılıb Türkiyə milli komandasının heyətində itki baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb. Məlumata görə, müdafiəçi Emirhan Topçu zədələnib. Bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyasının mətbuaat xidməəti məlumat yayıb.
"Beşiktaş"ın futbolçusunu Türkiyə millisinin heyətindən çıxarılıb
Türkiyə milli komandasının heyətində itki baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb.
Məlumata görə, müdafiəçi Emirhan Topçu zədələnib. Bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyasının mətbuaat xidməəti məlumat yayıb.
Ayaq əzələsindən zədə alan "Beşikatş"ın futbolçusu heyətdən çıxarılıb. 25 yaşlı mərkəz müdafiəçisi müalicə almaq üçün klubunun düşərgəsinə qayıdıb.
Qeyd edək ki, Türkiyə millisi sabah evdə Bolqarıstanı qəbul edəcək.
