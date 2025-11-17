Azərbaycanla yeni şəhərlər arasında birbaşa hava bağlantısının açılması planlaşdırılır - Pakistanlı nazir
Yaxın zamanda Pakistanın digər böyük şəhərlərindən Azərbaycana birbaşa hava əlaqələrinin yaradılması planlaşdırılır.
Day.Az bildirir ki, bunu Trend-ə bu gün Bakıda keçirilən Ümumdünya Telekommunikasiya İnkişafı Konfransı çərçivəsində Pakistanın informasiya texnologiyaları naziri Şaza Fatima Xavaca özəl müsahibəsində deyib.
Azərbaycanla hava əlaqələrinin genişləndirilməsi
O bildirib ki, Pakistan artıq Azərbaycanla birbaşa uçuşların sayını artırıb və nəticədə son bir il ərzində təxminən 70,000 pakistanlı Azərbaycanı səfər edib: "Biz yeni şəhərlərlə hava bağlantısını yaratmaq üzərində çalışırıq. Hal-hazırda bu əlaqələr Lahor və İslamabaddan mövcuddur, lakin yaxın zamanda digər böyük şəhərlərdən birbaşa uçuşlar da planlaşdırılır".
Startap ekosistemində Azərbaycanla əməkdaşlıq Gənclər və Startap Ekosistemi
Nazir vurğulayıb ki, Pakistan və Azərbaycan startap ekosistemi sahəsində mübadilə proqramları üzərində çalışırılar: "Düşünürəm ki, startap ekosistemi baxımından Pakistanın təxminən 240 milyonluq əhalisinin 68%-i gənclərdir. Onlar çox yenilikçi və sahibkardırlar, real dünyadakı problemlərə əla həllər təqdim edirlər və biz də məhz bu cür təşəbbüsləri dəstəkləməyə çalışırıq.
Pakistan "Pakistan Startap Fondu"nu təsis edib. Bu fond "fund of funds" prinsipi ilə fəaliyyət göstərir və biz qardaş ölkələrimizi bu fonda innovasiyaların Pakistan daxilində inkişaf etdirilməsi üçün iştirak etməyə təşviq edirik. Biz həmçinin ölkələrimiz arasında mübadilə proqramları üzərində çalışırıq".
Milli inkubasiya mərkəzləri və əməkdaşlıq imkanları
Nazir Azərbaycan startaplarını Pakistanla birgə inkubasiya olunmağa dəvət edib: "Pakistanın Nazirliyi olaraq biz səkkiz milli inkubasiya mərkəzini idarə edirik, burada startaplar inkubasiya olunur. Bu mərkəzlərdən biri BMT-nin Telekommunikasiya İnstitutunun (ITU) tərəfindən akselerator kimi tanınıb. Buna görə də, Azərbaycan startaplarını Pakistanla birgə inkubasiya olunmağa dəvət etmək istərdik".
"Bu təşəbbüs yalnız biznes əlaqələrinin qurulmasına və bir-birimizdən öyrənməyimizə kömək etməyəcək, həm də insanlara yaxın əlaqələrin formalaşmasına xidmət edəcək. Startap ekosistemi sahəsində gördüyümüz işlər tam olaraq bu istiqamətdədir və Azərbaycanla əməkdaşlıq həmişə bizim üçün böyük zövqdür", - nazir qeyd edib.
Məlumat təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq
O eyni zamanda, Azərbaycanla kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını da dəyərləndirib: "Azərbaycan bizim üçün çox etibarlı dost ölkədir. Bu gün məlumat təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik ölkələrimizin milli təhlükəsizliyi ilə eyni əhəmiyyətə malikdir. Rəqəmsal sərhədlərimizə diqqətlə yanaşmalıyıq, bu hamımız üçün aydındır.
Kritik informasiya infrastruktur sistemlərini qorumaq indi bizim üçün hərbi obyektləri qorumaq qədər önəmlidir. Kritik informasiya infrastrukturu, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı fəlakətlərə qarşı dayanıqlıq və beynəlxalq və ya milli münaqişələr zamanı rabitənin davamlılığı baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə kibertəhdidlər üzrə məlumat mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq böyük önəm daşıyır".
Milli məlumat mübadiləsi platforması və rəqəmsal sektorlar
"Pakistan milli məlumat mübadiləsi platformasını istifadəyə verir və onu dekabr ayında pilot olaraq sınaqdan keçirəcəyik. Bu platforma Pakistan ekosisteminin tam potensialını ortaya çıxaracaq və üzərində işləyəcəyimiz alt-sistemləri açacaq. Bunlara e-təhlükəsizlik, e-hökumət, təhsil (edtech), sağlamlıq (healthtech), maliyyə texnologiyaları (fintech) və digər sektorlar daxildir. Hər bir sahə üçün ayrıca inkişaf planı hazırlanacaq", - deyə nazir fikrini yekunlaşdırıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре