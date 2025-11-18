https://news.day.az/azerinews/1796256.html DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından görüntülər paylaşıb - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, 2025-ci il noyabrın 14-də Xankəndi şəhərində "Beynəlxalq nəqliyyat xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında xüsusi xidmət orqanlarının rolu" mövzusunda Türk Dövlətlərinin Xüsusi Xidmət Orqanları Konfransının XXVII plenar iclası keçirilib.
Xəbər verdiyimiz kimi, 2025-ci il noyabrın 14-də Xankəndi şəhərində "Beynəlxalq nəqliyyat xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında xüsusi xidmət orqanlarının rolu" mövzusunda Türk Dövlətlərinin Xüsusi Xidmət Orqanları Konfransının XXVII plenar iclası keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti öz rəsmi sosial şəbəkə hesablarında tədbirin videosunu paylaşıb.
Həmin videomaterialı təqdim edirik:
