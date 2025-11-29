Beyin 32 yaşa qədər yeniyetmə dövründə qalırmış
4 min nəfərin beyin hüceyrələri arasındakı əlaqələr araşdırılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, nəticələr beynin tək bir, hamar model üzrə inkişaf etmədiyini və daim dəyişdiyini göstərib.
İnsan beyninin ömür boyu beş fərqli mərhələsi var və 9, 32, 66 və 83 yaşları həyatımızda mühüm dönüm nöqtələridir.
Uşaq yaşları dövründə, yəni doğumdan 9 yaşa qədər beynin sürətlə inkişaf etdiyi, lakin sinapsların incəldiyi və hələ tam səmərəli olmadığı dövr baş verir. Beyin bu mərhələdə çox aktiv işləyir.
9-dan 32 yaşa qədər gənclik mərhələsi başlayır. Bu dövr beyində məhsuldarlıq artışı ilə xarakterizə olunur və ruh sağlamlığı problemlərinin riskinin yüksək olduğu vaxtdır. Tədqiqatlar göstərir ki, otuz yaşların əvvəllərində beynin bir çox funksiyaları zirvəyə çatır. Bu mərhələ, əvvəllər 13-19 yaş hesab edilən yeniyetməlik dövrünün düşündüyümüzdən daha uzun sürdüyünü göstərir.
32-dən 66 yaşa qədər böyüklük mərhələsi başlayır. Beynin ən uzun və nisbətən sabit dövrü bu dövrdədir. Dəyişikliklər əvvəlki mərhələlərə nisbətən daha yavaşdır. Dr. Mousley bildirir ki, bu dövr "zəka və şəxsiyyət platosu" ilə uyğun gəlir və bir çox insanın təcrübə əldə etdiyi sabit bir mərhələdir.
66-dan 83 yaşa qədər erkən yaşlanma mərhələsi başlayır. Beyində əlaqə nümunələrində dəyişikliklər olur və bölgələr daha müstəqil işləməyə başlayır. Bu dövr eyni zamanda demans və yüksək təzyiq kimi sağlamlıq risklərinin artdığı yaşlardır. 83 yaşdan sonra keç yaşlanma mərhələsi başlayır. Bu dövrdə beyin dəyişiklikləri daha aydın görünür, lakin sağlam beyin nümunələri daha azdır.
