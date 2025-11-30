BYD Çində 89 min "Qin Plus DM" hibrid avtomobilini geri çağırır
Çinin BYD konserni 2021-ci ilin əvvəlindən 2023-cü ilin payızına qədər istehsal olunmuş 89 min ədəd "Qin Plus DM" hibrid modelini yerli bazardan geri çağırır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Carnewschina.com yayıb.
Bildirilib ki, avtomobillərin bir hissəsində batareya modullarının səhv yığılması ehtimalı var. Bu nasazlıq çıxış gücünün azalmasına səbəb olur və ekstremal şəraitdə avtomobilin tam elektrik rejimində hərəkəti tamamilə dayandırmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da təhlükəsizlik baxımından risk yaradır.
Dilerlər geri çağırılan "Qin Plus DM" modellərinin sahiblərinə proqram təminatının yenilənməsinin vacibliyi barədə məlumat verəcəklər. Bütün texniki işlər pulsuz aparılacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре