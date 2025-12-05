Həm immuniteti gücləndirir, həm də arıqladır
Mütəxəssislər bildirirlər ki, gündəlik qidalanmada soğanın istifadəsi həm immuniteti gücləndirir, həm də arıqlama prosesinə dəstək olur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tərkibindəki kversetin, antibakterial maddələr və lif sayəsində soğan bədəndə zərərli bakteriyaları məhv edir, həzmi sürətləndirir və maddələr mübadiləsini aktivləşdirir. Bu isə çəki itirməyə şərait yaradır.
Həkimlər xüsusilə çiy soğanın təsirinin daha güclü olduğunu, həmçinin yeməklərdə, salatlarda və isti içkilərdə istifadə olunduqda da arıqlama prosesinə müsbət təsir etdiyini vurğulayırlar.
Soğan həm ucuz, həm də təbii "detoks vasitəsi" kimi arıqlamaq istəyənlər üçün ən faydalı tərəvəzlərdən biri hesab olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре