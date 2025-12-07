Niyə hamı kökəlir? - AÇIQLAMA
Son illər ölkəmizdə piylənmə hallarında ciddi artım müşahidə olunur. Həkimlər və qidalanma mütəxəssisləri bildirirlər ki, artıq çəkinin bu qədər sürətlə yayılması həm həyat tərzi, həm də qida vərdişləri ilə birbaşa bağlıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tibb mütəxəssislərinin sözlərinə görə, xüsusilə pandemiyadan sonra fiziki aktivliyin azalması, iş və məktəb həyatının daha çox oturaq hala gəlməsi, eləcə də yüksək kalorili qidaların geniş istifadəsi piylənmə göstəricilərini kəskin şəkildə artırıb.
Ekspertlər piylənmənin yayılmasının əsas səbəblərini belə sıralayır:
Hərəkətsiz həyat tərzi gündəlik hərəkətin minimuma enməsi metabolizmi zəiflədir və yağ yığılmasını sürətləndirir.
Fast-food və hazır qidaların artan istifadəsi ucuz, tez hazırlanan, lakin yüksək kalorili məhsullar piylənməni artırır.
Şirin içkilər və qazlı sular göründüyündən daha çox şəkər ehtiva etdiyi üçün gizli kalori mənbəyidir.
Stress və yuxusuzluq hormon balansını pozur və iştahı artırır.
Genetik meyl bəzi insanlarda artıq çəkiyə meyllilik daha güclüdür.
Həkimlər xəbərdarlıq edir ki, piylənmə təkcə vizual dəyişiklik deyil, ciddi sağlamlıq riskidir. Artıq çəki ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli diabet, yüksək təzyiq, hormonal pozuntular və hətta bəzi xərçəng növlərinin riskini artırır.
Mütəxəssislər vətəndaşlara tövsiyə edir ki, gündə ən azı 30 dəqiqə yürüş etmək, fast-food qidalarını məhdudlaşdırmaq, şəkərli içkilərin əvəzinə su içmək və yatmazdan əvvəl ağır qidalardan uzaq durmaq piylənmənin qarşısını almaqda böyük rol oynayır.
Onların fikrincə, bu tendensiya davam edəcəyi təqdirdə, yaxın illərdə piylənmə ölkənin ən ciddi sağlamlıq problemlərindən birinə çevrilə bilər.
