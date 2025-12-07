İran XİN rəhbəri nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ ilə danışıqlar üçün şərtləri açıqlayıb

İran nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ ilə danışıqlara hazırdır, lakin qarşılıqlı faydalı olması şərti ilə.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi deyib.

"Əgər onlar yanaşmalarını dəyişib ədalətli və qarşılıqlı faydalı danışıqlara hazır olsalar, biz də hazır olarıq. Lakin danışıqlar diktə deyil. O vaxta qədər onların real, ciddi danışıqlara hazır olub-olmadığından əmin deyilik", - deyə nazir bildirib.

 

Onun sözlərinə görə, İran diplomatiyaya açıqdır, amma yalnız "ədalətli və balanslı" nəticəni təmin edən şərtlərlə.

"Bu ABŞ-dən asılıdır", - deyə A.Araqçi vurğulayıb.