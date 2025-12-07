https://news.day.az/azerinews/1800523.html İran XİN rəhbəri nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ ilə danışıqlar üçün şərtləri açıqlayıb İran nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ ilə danışıqlara hazırdır, lakin qarşılıqlı faydalı olması şərti ilə. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi deyib. "Əgər onlar yanaşmalarını dəyişib ədalətli və qarşılıqlı faydalı danışıqlara hazır olsalar, biz də hazır olarıq. Lakin danışıqlar diktə deyil.
İran nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ ilə danışıqlara hazırdır, lakin qarşılıqlı faydalı olması şərti ilə.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi deyib.
"Əgər onlar yanaşmalarını dəyişib ədalətli və qarşılıqlı faydalı danışıqlara hazır olsalar, biz də hazır olarıq. Lakin danışıqlar diktə deyil. O vaxta qədər onların real, ciddi danışıqlara hazır olub-olmadığından əmin deyilik", - deyə nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, İran diplomatiyaya açıqdır, amma yalnız "ədalətli və balanslı" nəticəni təmin edən şərtlərlə.
"Bu ABŞ-dən asılıdır", - deyə A.Araqçi vurğulayıb.
