Hakan Sabancı Mahmut Orhanın keçmiş sevgilisi ilə eşq yaşayır Aktrisa Hande Erçel ilə münasibətinə son qoyan iş adamı Hakan Sabancı yeni romantik əlaqəyə yelkən açıb. Milli.Az-ın türk mediasına istinadən verdiyi xəbərə görə, Hakan bu dəfə Mahmut Orhanın keçmiş sevgilisi Naz Şahinlə birlikdə görünüb. Əvvəllər də adı bir neçə xanımla hallansa da, hər dəfə xəbərləri təkzib etmişdi.
Əyləncə dünyasında dizayner kimi tanınan Naz Şahin isə uzun müddət dünyaca məşhur DJ Mahmut Orhanla eşq yaşayıb.
Qeyd edək ki, Hande Erçel və Hakan Sabancının münasibəti təxminən üç il davam etmiş və 2025-ci ilin yayında sona çatmışdı.
