İran xarici işlər naziri Azərbaycana səfərə gəlib - YENİLƏNİB
20:03
İran xarici işlər naziri Abbas Araqçi Azərbaycana səfərə gəlib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə nazirin rəsmi "Telegram" səhifəsində paylaşım edilib.
Bildirilib ki, siyasi nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən nazir Bakıda Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri ilə görüş keçiriəcək və məsləhətləşmələr aparacaq.
