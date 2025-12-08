https://news.day.az/azerinews/1800671.html Tanınmışlar Rəqsanənin azadlığa çıxmasını qeyd etdilər - VİDEO Şou-biznes nümayəndələri müğənni Rəqsanə İsmayılovanın azadlığa çıxmasını özəl məclisdə qeyd ediblər. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məclis zamanı sənətçi Şəbnəm Tovuzlu həmkarı Rəqsanə ilə bir araya gələrək "İnanımmı" mahnısını duet şəklində səsləndirib.
Tanınmışlar Rəqsanənin azadlığa çıxmasını qeyd etdilər - VİDEO
Şou-biznes nümayəndələri müğənni Rəqsanə İsmayılovanın azadlığa çıxmasını özəl məclisdə qeyd ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məclis zamanı sənətçi Şəbnəm Tovuzlu həmkarı Rəqsanə ilə bir araya gələrək "İnanımmı" mahnısını duet şəklində səsləndirib.
Şou əhlinin iştirak etdiyi görüşdə yaşanan bu anlar sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub və qısa zamanda geniş müzakirəyə səbəb olub.
