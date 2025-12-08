Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub

Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə təkbətək görüşü olub.

